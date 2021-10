«I videogiochi non fanno né bene né male: è l’atteggiamento a fare la differenza»

Il caso

Poco più di una settimana fa la Cina ha deciso di limitare fortemente l’accesso ai minorenni ai videogiochi online, visti come «oppio per la mente» – Con Francesco Bocci, psicologo e psicoterapeuta italiano esperto in psicologia del digitale e dei videogiochi, abbiamo approfondito la questione