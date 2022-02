Chi ha detto che i videogame sono giochi solitari? Esistono moltissimi titoli che potete giocare insieme ad amici, parenti, con il partner o con i vostri figli/e e nipotini/e. Sono i giochi che in gergo si definiscono «Co-op», termine che deriva proprio dalla «cooperazione» che richiedono tra i giocatori. Ne abbiamo scelti cinque tra quelli che ci sono piaciuti di più negli ultimi anni.

Overcooked – All you can eatPadelle, fornelli, ricette prelibate e tanta, tantissima confusione. È il gioco dei cuochi: ogni giocatore controlla uno chef e deve coordinarsi con gli amici per creare i piatti richiesti dai clienti. Naturalmente, non parliamo di ristoranti «normali»: vi capiterà di cucinare al Polo Nord, oppure sui pianali di due camion che corrono affiancati in autostrada, o addirittura su due...