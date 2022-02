Elden Ring è un gioco in cui si muore. «Bella scoperta», direte voi: è normale che in un videogioco d’avventura, in cui si esplora un mondo fantasy pieno di fantasmi, troll e draghi, si corra il rischio di lasciarci le penne. Ve lo assicuriamo, Elden Ring non è come tutti gli altri videogiochi: è l’università dei videogame punitivi, sembra godere quando vi fa fuori proprio quando meno ve lo aspettate, penserete che vi odia per le pene che vi farà passare.

Questo perché Elden Ring è firmato From Software, sviluppatore nipponico che nel 2009 lanciò Demon’s Soul per PlayStation 3. Mentre l’industry dei videogame in quegli anni cercava in tutti i modi di venire incontro ai videogiocatori creando titoli sempre più «user friendly», semplici da capire, con tutorial che spiegavano tutto al giocatore...