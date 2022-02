Il New York Times lo ha definito «uno dei peggiori disastri del mondo dei videogiochi», mentre il Guardian arrivò a parlare di «un macello». Quello di Cyberpunk 2077 verrà ricordato come uno dei lanci di videogame più controversi di sempre. Eppure, il gioco sembrava avere tutti i numeri e le caratteristiche per diventare un capolavoro. I creatori erano gli stessi di quel The Witcher che aveva macinato oltre 50 milioni di copie vendute nel mondo, e generalmente un pedigree del genere non tradisce. Il gioco era un «simil Grand Theft Auto» ambientato in un mondo futuro alla Blade Runner, quindi l’interesse potenziale dei giocatori sembrava garantito. L’arrivo sul mercato era praticamente in contemporanea con il lancio di Natale 2020 delle nuove console PlayStation 5 e Xbox Series X, probabilmente...