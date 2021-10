In occasione dei 20 anni di GTA 3, vero e proprio cult di uno dei brand più apprezzati dell’industria videoludica, Rockstar Games ha pubblicato il primo trailer ufficiale di «GTA: The Trilogy - The Definitive Edition», la raccolta che include le versioni rimasterizzate di GTA 3, GTA: Vice City e GTA: San Andreas. La collection dei tre storici capitoli di Grand Theff Auto uscirà il prossimo 11 novembre su PC, PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S e Xbox One. Nel filmato vengono messi a confronto spezzoni delle versioni remastered con i titoli originali. Oltre a miglioramenti all’illuminazione, texture in alta risoluzione e modelli dei personaggi più dettagliati, Rockstar Games ha fatto sapere che i tre giochi avranno migliorie dal punto di vista del gameplay, con controlli in stile Grand Theft Auto V, il campione di incassi uscito nel 2013.