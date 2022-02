La cacciatrice Aloy si avvicina al bersaglio acquattata nell’erba alta, e poi osserva la scena con il suo visore in realtà aumentata: il dinosauro robot sta pascolando tra i resti di una grande macchina caduta secoli fa e ormai arrugginita, completamente ignaro della presenza dell’umana. Aloy accarezza l’arco che porta sulla schiena: il robot sarebbe un bersaglio facile, con le sue grandi batterie posteriori esposte. Invece, decide di attirarlo lanciando qualche sasso, sfruttando l’acutissimo udito meccanico contro il robot stesso. Lo attrae per qualche passo nella direzione giusta, e l’essere d’acciaio che assomiglia a un triceratopo cade vittima della trappola elettrificata. Aloy sorride soddisfatta; ora può proseguire la sua esplorazione della base militare in rovina, dove forse troverà...