Il team AIDA Pro e-sports

AIDA Pro e-sports vuole diventare il punto di riferimento in Ticino per quello che concerne gaming e esports. Nel 2020 viene fondato il primo team dedicato al mondo del motorsport in particolare concentrato su Assetto Corsa Competizione con un coach di eccezione come Alex Fontana.

L’iconico circuito di Monza

L’autodromo nazionale di Monza è uno dei circuiti più conosciuti e più antichi del mondo, fondato nel 1922 sul quale sfrecciavano le prime gare automobilistiche. La forma del circuito ha sempre mantenuto la sua caratteristica con grandi rettilinei e ha subito poche variazioni nonostante la sua lunga storia.

Per la sua struttura e centralità l’autodromo è anche ospite di numerosi eventi e attività non strettamente legati all’ambito automobilistico.