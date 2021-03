Si chiama Red Bull Campus Clutch ed è il più grande torneo e-sports universitario a livello mondiale. Di più, dal 10 aprile arriverà in Svizzera. Sei, in tutto, gli appuntamenti di qualificazione. Gli studenti interessati possono iscriversi tramite questo link. Bene, ma di cosa si tratta nello specifico? Il gioco, innanzitutto: Valorant, uno sparatutto tattico in prima persona. Si tratta, a detta degli esperti, di uno dei titoli più divertenti dell’intero panorama. I vincitori delle qualificazioni accederanno, va da sé, alle finali nazionali. Finali che, ancora, daranno poi accesso alle finali mondiali. In palio anche un premio, ovviamente ambito. Riot Games, l’azienda alle spalle del successo di Valorant, ha infatti deciso di alzare la posta in palio garantendo ai vincitori delle finali mondiali l’esclusiva opportunità di assistere alle partite dell’imminente Valorant Master, competizione ufficiale parte del Champions Tour 2021.