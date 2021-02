Il team AIDA Pro e-sport

AIDA PRO e-sports vuole diventare il punto di riferimento in Ticino per quello che concerne gaming e esports. Nel 2020 viene fondato il primo team dedicato al mondo del motorsport in particolare concentrato su Assetto Corsa Competizione con un coach di eccezione come Alex Fontana.

Le gare di endurance di Kyalami

Inaugurato nel 1961 il circuito ha ospitato per diversi anni i gran premi di Formula 1, Motomondiale e Superbike. Ha subito nel corso dei tempi profondi cambiamenti nella struttura della pista, contraddistinta oggi da lunghi rettilinei che culminano in strette curve e tornanti, pensati appositamente per esaltare sorpassi e avvicinamenti. Già dagli anni 50 la 9h di Kyalami è un simbolo nelle gare di durata e dal 2019 è stata reinserita come parte dell’Intercontinental GT Challange.