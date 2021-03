Il team AIDA Pro e-sport

AIDA PRO e-sports vuole diventare il punto di riferimento in Ticino per quello che concerne gaming e esports. Nel 2020 viene fondato il primo team dedicato al mondo del motorsport in particolare concentrato su Assetto Corsa Competizione con un coach di eccezione come Alex Fontana.

Lo storico tracciato di Donington

Circuito costruito nel 1931 ha raggiunto, dopo diversi interventi, una lunghezza di 4’020 metri. Storico tracciato nelle vicinanze della foresta di Sherwood è stato protagonista di diversi Gran Premi nelle categorie di Motomodiale e di Formula1