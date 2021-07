Manca ancora un mese all’uscita di New World, videogioco di Amazon Games, ma i preorder della versione base e deluxe stanno già spopolando sulla piattaforma Steam, con le due saldamente ai vertici della classifica vendite. Ambientato nel XVII secolo su un’isola di fantasia localizzata nell’Oceano Atlantico, New World offre la possibilità di colonizzare terre misteriose e affascinanti, ispirate a quello che all’epoca era il continente americano. Come già nel celebre World of Warcraft, nel nuovo videogioco di tipo MMORPG gruppi di (massimo) cinque giocatori dovranno sopravvivere nelle terre ostili sfruttando ogni risorsa a propria disposizione: l’unico modo per prosperare sarà dunque coniugare la semplice esplorazione al combattimento con altre persone giocanti o mostri che popolano l’Aeternum Island. Con ogni livello del personaggio aumenterà anche la difficoltà delle battaglie, con i giocatori che saranno costretti a imparare diverse tecniche (tra mosse, schivate, stealth e così via) per battere gli avversari.