«Yes, this is really happening»: sì, sta accadendo davvero. Xbox stessa, nel lancio del suo nuovo prodotto, si è sentita in obbligo di specificarlo: non è uno scherzo. Già, perché alla sua uscita la console Xbox Series X era stata oggetto di una certa ilarità sul web: «Sembra un mini-frigo!», tra i commenti più diffusi. L’azienda, però, non solo l’ha presa sul ridere, ma ha pure colto la palla al balzo: perché non creare davvero un mini-frigo che assomigli alla console? Detto fatto: domenica Xbox ha diffuso un ironico filmato nel quale lancia il nuovo prodotto, uno che possa tenere al fresco le bibite dei «gamers» durante le sessioni di gioco. Il mini-frigo potrà contenere probabilmente tra le 10 e le 12 lattine e presenta un interno verde fluo. Immancabile il logo Xbox illuminato, proprio come nella console Series X. Prezzo e data di uscita non sono ancora stati specificati, ma il trailer promette che sarà disponibile nel periodo estivo.