In Svizzera sono più di mezzo milione le persone che si dedicano ai giochi digitali, i cosiddetti «eSports». Secondo uno studio, il 41% degli intervistati li considera un’attività sportiva. E il 45% dei ragazzi tra i 16 e i 29 anni vorrebbe vedere gli eSports promossi nei club.

La comunità dei giocatori digitali è chiaramente in crescita: un sondaggio pubblicato oggi dall’Alta scuola di scienze applicati di Zurigo (ZHAW) ha rivelato che il 43% degli intervistati sa bene cosa si intende con eSport. Al sondaggio hanno preso parte 1000 persone fra i 16 ed i 74 anni d’età in tutta la Svizzera, scrive la ZHAW in una nota.