TCS eSports League, la più grande competizione di Rocket League in Svizzera, lancia i propri playoff. Ma cos’è Rocket League? In breve: è un videogame di calcio, ma a mandare la palla in porta non sono i classici calciatori, bensì delle auto. TCS eSports League raccoglie le dieci migliori squadre svizzere. Ognuna di queste è composta da 3 giocatori che si sfidano su diverse piattaforme: Playstation 4, Nintendo Switch, Xbox e PC.