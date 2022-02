Continua il consolidamento nel settore dei videogiochi tra i principali fornitori a livello globale. La giapponese Sony ha annunciato l’acquisizione della statunitense Bungie Inc., creatrice delle popolari serie «Destiny» e «Halo» per 3,6 miliardi di dollari.

In un comunicato, la Sony ha precisato che l’operazione consentirà agli estimatori di Bungie «di accedere ai servizi in presa diretta e sfruttare le avanzate capacità tecnologiche della piattaforma». L’acquisizione segue l’annuncio dello scorso mese della concorrente Microsoft, produttrice della console Xbox, di rilevare la Activision Blizzard, creatrice di «Calls of Duty», per 68,7 miliardi di dollari.

La Bungie, con sede a Bellevue, nello stato di Washington, diventerà a tutti gli effetti una sussidiaria di Sony Interactive Entertainment ma rimarrà uno studio indipendente a livello creativo. L’amministratore delegato dell’azienda nipponica, Jim Ryan, ha sottolineato come l’operazione sia un passo importante nella strategia di espansione per la PlayStation, la console di riferimento della Sony, assieme alla creazione di apparati per la realtà virtuale.

Dal 1991, data della sua formazione, Bungie ha presentato sul mercato videogames per entrambe le console, e per i PC che usano il software Window della Microsoft. Secondo gli analisti del comparto ulteriori acquisizioni potrebbero essere annunciate nei mesi a venire con particolare attenzione per le aziende a garantirsi i diritti sulle proprietà intellettuali (Ip), e allo sviluppo del metaverso, inteso come uno spazio virtuale in 3D in cui sarà possibile lavorare, giocare e interagire con altre persone.

