Al via Red Bull uneverse, l’evento speciale multi-game presentato da Logitech G. Dalle 13.00 due squadre all-star, Team Blue e Team Red, ognuna composta da 6 giocatori professionisti svizzeri e due «special guests», si sfideranno in diverse discipline: League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive, FIFA 21, Super Smash Bros. Ultimate, Rocket League, Minecraft e Gang Beasts.