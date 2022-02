Un’invasione aliena che si propaga come una pandemia: nel mondo di Rainbow Six Extraction c’è proprio poco di cui stare allegri. Tutto inizia con un incidente nella fredda Russia, con un organismo microscopico extraterrestre che sfugge al controllo dei militari, e in breve tempo tutto il mondo viene invaso da spore e parassiti alieni che impestano letteralmente le nostre città. L’unica linea di difesa è REACT, l’organizzazione internazionale che riunisce gli agenti migliori scelti tra le forze speciali di tutto il mondo e li coordina nelle disperate incursioni contro gli alieni.

Ogni missione di Extraction sferra un piccolo colpo all’invasione aliena: quando lanciate una missione, vi vengono assegnati tre obiettivi (sui 12 possibili), e verrete lasciati sul campo di battaglia insieme ad altri...