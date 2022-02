Nathan Drake sta ai videogiochi come Indiana Jones sta al cinema: ama esplorare antiche rovine, è costantemente a caccia di tesori seguendo improbabili mappe e leggende, e deve spesso affrontare enigmi antichi con marchingegni oscuri. A differenza del professor Jones, Nathan non si fa troppi scrupoli se deve sottrarre di nascosto reliquie perdute o estrarre l’artiglieria e far fuori i soliti cattivoni insieme ai loro piani malvagi.

Fra videogame e cinemaNathan è il protagonista della saga di Uncharted, una delle più giocate e amate dal popolo della PlayStation. Uncharted è quella che i gamer chiamano una «killer App», uno di quei titoli che da soli giustificano l’acquisto di una console piuttosto che di un’altra; se hai una PlayStation non puoi proprio perderti titoli fondamentali come Uncharted....