Per contro, il rapporto con il dollaro è cambiato poco. In quanto valuta di riserva più importante del mondo, il dollaro è pure considerato un porto sicuro. Il tasso di cambio fra le due monete si è quindi mosso solo leggermente: attualmente il biglietto verde vale circa 91 centesimi.

Ora si tratta di vedere come evolveranno i mercati. Secondo Thomas Stucki, analista presso la St. Galler Kantonalbank, la banca cantonale di San Gallo, il corso dell’euro non è destinato a cambiare molto. Gli strateghi della Valiant Bank hanno una visione un po’ diversa: nei prossimi mesi il cambio potrebbe salire a 1,10, un po’ più tardi a 1,12.

Per gli amanti della storia economica, l’euro (in circolazione monetaria effettiva dal 2002) ha toccato il suo massimo di sempre sul franco nel 2007 a 1,68 franchi. Il minimo (0,9652) risale al 15 gennaio 2015, quando la Banca nazionale svizzera abolì la soglia minima fissata in precedenza unilateralmente. Un’apocalisse per i cambisti, che avevano allora coniato la parola «Francogeddon». Era poi partito un lento recupero, che ha portato l’euro a toccare - fugacemente - anche 1,20 nel 2018. Da allora la tendenza generale segna un lento declino.