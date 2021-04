Ci siamo. L’attesa è finita, quantomeno per il trailer. Sabato, infatti, è stato pubblicato il lancio di Space Jam: A New Legacy, sequel del famoso (e fortunato) film degli anni Novanta con sua maestà Michael Jordan alle prese con Bugs Bunny e gli altri Looney Tunes. Il protagonista del secondo capitolo sarà nientepopodimeno che LeBron James, fresco di titolo NBA con i Los Angeles Lakers, la cui fama oggi è sicuramente paragonabile a quella di cui godeva «His Airness» in Space Jam. Il sequel dovrebbe uscire il 16 luglio.