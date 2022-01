Bogdanovich è morto dopo mezzanotte per cause naturali nella sua casa di Los Angeles, ha detto la figlia Antonia Bogdanovich al giornale di spettacolo.

Nel 1965 strinse un sodalizio artistico con Roger Corman, maestro dell’horror e punto di riferimento per un’intera generazione di autori. Dopo aver lavorato per la televisione statunitense e al fianco di Jack Nicholson in Il serpente di fuoco (1967), girò il suo primo film Bersagli nel 1968, che fu essenzialmente un omaggio all’attore Boris Karloff. Iniziò con questo film il sodalizio artistico col direttore della fotografia László Kovács, che si occuperà di quasi tutte le sue opere successive.

Estimatore del cinema statunitense degli anni d’oro, rese un secondo omaggio a John Ford, uno dei padri del western, realizzando un documentario sul regista, intitolato Diretto da John Ford (1971). Lo stesso anno diresse L’ultimo spettacolo, che lo fece conoscere al pubblico internazionale. L’anno successivo venne diretto da Orson Welles in The Other Side of the Wind (1972, incompleto).