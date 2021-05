Tafofobia è il termine con il quale si definisce la paura di essere sepolti vivi. Un terrore che attanagliava, sembrerebbe, anche il famoso scrittore statunitense Edgar Allan Poe, il padre della letteratura horror, che in un suo racconto scrisse: «Essere sepolti vivi è senza dubbio il più terribile tra gli orrori estremi che siano mai toccati in sorte ai semplici mortali».

Forse, però, descrivere il film Oxygène pubblicato mercoledì scorso su Netflix come l’incubo di un tafofobico sarebbe un po’ eccessivo. Vero, la protagonista interpretata da Mélanie Laurent (Shoshanna Dreyfus di Bastardi senza gloria ) si risveglia chiusa in una «cassa» che rischia di divenire la sua tomba, ma non si trova sottoterra e a circondarla sono pareti ben più complesse di quelle di una bara in legno.

Elizabeth Hansen, questo il nome della donna, è stata posta in una capsula criogenica, un apparecchio futuristico nel quale i pazienti vengono ibernati: le loro funzioni vitali vengono rallentate fino alla morte apparente, così da permettere complicate operazioni e processi di guarigione. Una morte che da apparente rischia però di trasformarsi in reale, per «Liz»: svegliatasi prima del dovuto, si ritrova infatti bloccata nel suo «bozzolo» tecnologico e l’ossigeno a sua disposizione si consuma rapidamente. Perché nell’ospedale nessuno si è accorto del suo risveglio? E perché non ricorda nulla della sua vita e di come sia finita lì? A rispondere alle sue grida di aiuto sembra vi sia solo MILO, il computer che regola tutti i parametri della capsula e che aiuterà per quanto possibile la donna a fare luce sul suo passato, alla ricerca di informazioni che possano aiutarla a sfuggire a un destino che sembra segnato. E ciò che Liz scoprirà nel corso della sua «fuga» sorprenderà più di uno spettatore.