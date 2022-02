Una leggenda di Hollywood sale a bordo in corso d’opera: David Lynch è entrato a sorpresa nel cast del prossimo film di Steven Spielberg, «The Fabelmans», una sorta di memoir liberamente ispirato all’infanzia del regista di «Schindler’s List» in Arizona alla fine degli anni Cinquanta.

È ancora tutto tutto top secret su quale sarà il ruolo di Lynch, tre volte candidato agli Oscar per «Elephant Man», «Blue Velvet» e «Mullholland Drive» e che occasionalmente recita davanti alla macchina da presa, ad esempio in «Twin Peaks», la sua serie tv cult anni Novanta in cui aveva il ruolo dell’agente dell’FBI Gordon Cole, e poi nel revival «The Return» per Showtime, oltre ad aver prestato la voce ai cartoni «Family Guy» e «Robot Chicken».