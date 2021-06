«È la prima volta che giro un film in montagna: il mio documentario precedente, Rue de Blamage (2017: ndr.) era dedicato a una strada di Lucerna abitata da prostitute e artisti. Mi sono sempre interessato alle persone che vivono ai margini della società. In Svizzera non sono così facili da trovare poiché tutto sembra così pulito e ordinato, ma scavando un po’ vengono a galla». Così il 58.enne regista lucernese Aldo Gugolz illustra la sua idea di cinema, che si ritrova pienamente anche nella sua ultima fatica, Anche stanotte le mucche danzeranno sul tetto, (prodotta da Rough Cat con RSI) che, dopo essere stato presentato a Nyon e a Soletta, di recente ha vinto il primo premio del concorso del Festival del Film di Montagna a Trento. Il film è già «marginale» per la sua ambientazione (l’alpe...