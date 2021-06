In questo periodo molto particolare che, almeno da noi, corrisponde già quasi con la chiusura estiva delle sale e con decine di film in attesa di uscire dopo il lungo lockdown, potrebbe sembrare impossibile trovare un filo conduttore tra le nuove opere in cartellone. Eppure, sia Nomadland, sia Volevo nascondermi, sia Anche stanotte le mucche danzeranno sul tetto, in uscita in questi giorni, puntano i riflettori in maniera molto diversa tra loro su persone che vivono ai margini della società. Uomini e donne che - in seguito a vicissitudini esistenziali oppure a problemi psicologici od economici - si ritrovano in situazioni estremamente difficili e complesse. Storie di vita che ci toccano particolarmente, vista anche la fragilizzazione di molte certezze che la pandemia ha portato con sé.

