2020: «Parasite» Regia: Bong Joon Ho, Corea del Sud 2019, Vincitore di 4 Oscar.



L’edizione 2020 degli Academy Awards è andata in scena 14 mesi e e mezzo fa, per l’esattezza il il 9 febbraio dello scorso anno al Dolby Theatre di Los Angeles, in epoca ancora in gran parte pre-pandemica. Ad ottenere il maggior numero di candidature era stato Joker di Todd Phillips con undici, ma alla fine l’opera più premiata è risultato Parasite del regista sudcoreano Bong Joon Ho (già vincitore della Palma d’oro a Cannes) che, con quattro statuette, tra cui quella per il miglior film, è diventato il primo film in lingua non inglese ad aggiudicarsi il premio più prestigioso. Un grande successo per la cinematografia asiatica, da anni sulla cresta dell’onda, ottenuto con una commedia grottesca che nulla concede al gusto occidentale.

2019: «Green Book» Regia: Peter Farrelly, USA 2018, Vincitore di 3 Oscar.



La cerimonia di premiazione della 91. edizione degli Oscar è la prima, dopo 30 anni, che non ha potuto contare su un presentatore ufficiale, vista la rinuncia di Kevin Hart in seguito alle polemiche nate in seguito ad alcune frasi omofobe che l’attore aveva pubblicato su Twitter nove anni prima. Il maggior numero di candidature (10) era appannaggio di due film: Roma di Alfonso Cuarón e La favorita di Yorgos Lanthimos, ma ad aggiudicarsi il maggior numero di statuette è stato Bohemian Rhapsody (4), seguito da Roma, Green Book (che ha vinto il premio per il miglior film) e Black Panther con 3 ciascuno. Roma, che è valso a Cuaron la statuetta per la miglior regia dopo il Leone d’ora a Venezia, è stato il primo film premiato agli Oscar prodotto e distribuito da Netflix.

2018: «La forma dell’acqua» Regia: Guillermo del Toro, Messico-USA 2017, Vincitore di 4 Oscar



Per questa 90. edizione degli Academy Awards, il film che ha ottenuto più candidature è stato La forma dell’acqua con tredici e il film del regista messicano Guillermo del Toro è risultato anche quello più premiato con quattro statuette tra cui quella per il miglior film. All’età di 89 anni, la regista francese Agnès Varda è diventata in questa occasione la persona più anziana a venire candidata a un Oscar, quello per il miglior documentario, mentre James Ivory, più giovane di appena una settimana, è diventato la persona più anziana in assoluto a vincere un Oscar, quello per la miglior sceneggiatura non originale per Chiamami col tuo nome, mentre Jordan Peele è diventato il primo afroamericano a vincere l’Oscar alla migliore sceneggiatura originale per Scappa - Get Out.

2017: «Moonlight» Regia: Barry Jenkins, USA 2016, Vincitore di 3 Oscar.



L’ultima edizione durante la quale una produzione svizzera era in lizza per un Oscar (l’animazione La mia vita da zucchina di Claude Barras) viene ricordata soprattutto per il clamoroso errore avvenuto al momento clou della serata. A Faye Dunaway e Warren Beatty, presentatori del premio per il miglior film, venne consegnata per sbaglio la busta del premio alla migliore attrice contenente il nome di Emma Stone e il titolo La La Land, perciò Warren Beatty, esitando, mostrò la scheda a Faye Dunaway, la quale annunciò il film come vincitore. Il musical di Damien Chazelle era del resto il grande favorito, avendo ottenuto 14 candidature. Si porterà a casa 6 statuette ma per l’appunto non quella per il miglior film, assegnata un po’ a sorpresa a Moonlight di Barry Jenkins.

©CdT.ch - Riproduzione riservata