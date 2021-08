È passato un po’ in sordina il cinquantesimo anniversario della decisione degli Stati Uniti di abbandonare la convertibilità del dollaro in oro che ha segnato la fine del sistema dei cambi fissi disegnato nel 1944 a Bretton Woods. Eppure l’annuncio del 15 agosto 1971 da parte del presidente Richard Nixon ha cambiato il modo di funzionare delle nostre economie. La scelta era inevitabile: a causa della guerra in Vietnam e delle riforme sociali varate dal presidente Lindon Johnson gli Stati Uniti avevano accumulato un forte disavanzo pubblico che si era anche trasformato in un grande deficit commerciale. La possibilità ventilata dal generale Charles De Gaulle di chiedere la conversione in oro dei dollari accumulati dalla banca centrale francese ha costretto Washington ad agire per evitare di vedere...