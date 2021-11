Non vorremmo che il Municipio di Bellinzona fosse costretto a rimpiangere quell’infausta nevicata record. Della serie: si stava meglio quando si stava peggio. Negli ultimi giorni l’Esecutivo ha comunicato due decisioni che l’hanno reso ancora più impopolare di come lo era stato nel dicembre 2017. Il netto aumento della tassa base dei rifiuti per le economie domestiche (il secondo rincaro in pochi anni) e la mancata autorizzazione per lo svolgimento del Rabadan in centro città sono scelte che non sono state fatte a cuor leggero, ma che agli occhi dell’opinione pubblica risultano complicate da spiegare. Da un lato perché si va a mettere mano al borsellino della popolazione in un periodo economicamente difficile e senza nemmeno ridurre le imposte, con il moltiplicatore che nel 2022 rimarrà stabile...