Scendi un attimo a prendere il pane, per favore? Non ce n’è più. Fino a ieri, questa domanda era di routine. Detto, fatto: si faceva un salto al minimarket e via. Pare incredibile che nel XXI secolo, in Svizzera, avere il pane in tavola comporti ostacoli rilevanti.

In questi giorni, gli over 65 devono trovare qualcuno che glielo compri e glielo porti a casa. Giovani padri e madri devono munirsi di mascherine e guanti, fare la coda davanti al supermercato, se possibile non pagare cash o cliccare il codice delle carte di credito. Fino a un paio di settimane fa potevi almeno fare la spesa settimanale online: ormai te la scordi. Certo, un sistema semplice per evitare l’ostacolo ci sarebbe: fare il pane. È inaudito che nell’era del consumo facile e sfrenato e delle delivery questa ipotesi ridiventi...