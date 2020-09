Ad alcuni è piaciuta. Ad altri, molti altri, no. La nuova maglia della Nazionale ha scatenato il solito, godibilissimo fiume di parole. Da un lato i romantici fedelissimi alla linea dura e pura, dall’altro per contro i modaioli con i loro anglicismi e quel sentirsi sempre a New York. Un fiume godibilissimo perché noi, gossippari come siamo, viviamo (anche) di polemicucce da bar. Ci sguazziamo, insomma. Comunque, riassumendo: la cosiddetta divisa «home» della Svizzera fa discutere perché oltre al tradizionale rosso presenta degli inserti più scuri. Avvicinandola, a seconda delle sensibilità, alle tonalità dell’Albania o a quelle di Modigliani. E così più di un sopracciglio alla Ancelotti, dopo averla ammirata giovedì contro l’Ucraina, si è sollevato via social.

La discussione, va da sé, è legata...