Analizzando il crollo rapidissimo del regime di Kabul di fronte all’avanzata dei talebani, alcuni esperti in materia hanno sottolineato che già da anni i fondamentalisti islamici controllavano ampie aree del Paese facendosi apprezzare nelle zone rurali, in particolare quelle a maggioranza etnica pashtun. Come dire che non tutti nel martoriato Paese mediorientale si rammaricano per il ritorno al potere dei talebani. Sarà anche vero, ma le immagini di migliaia di afghani in fuga alle frontiere e le migliaia di disperati che da domenica hanno preso d’assalto l’aeroporto della capitale una volta appresa la notizia che il palazzo presidenziale era finito nelle mani dei ribelli islamici, mostrano con chiarezza che sono in molti a temere che il Paese precipiterà di nuovo in una sorta di Medioevo....