Si parla parecchio, anche in seguito a uno studio reso noto dall’Associazione svizzera dei banchieri, sull’eventuale introduzione del cosiddetto franco digitale.

Al riguardo conviene precisare innanzitutto che il franco digitale non sarebbe una moneta nuova, destinata ad ampliare ulteriormente la proliferazione di criptovalute. Si tratta sempre del franco come lo abbiamo conosciuto finora. Semplicemente viene offerta a istituzioni finanziarie, altre aziende e persone fisiche la possibilità di depositare franchi presso la Banca nazionale svizzera (BNS) e di utilizzarli per pagamenti. In questa prospettiva mi sembra che l’espressione «franco digitale» non sia felice e causi confusione nella mente della gente comune.

Rispetto ai normali depositi bancari i detentori di franchi digitali avrebbero...