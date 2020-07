Maledizione, non dovevo leggerlo. Vi è mai capitato di incappare in uno scritto che trasfigura le cose che avete sempre avuto sotto gli occhi e ve le fa cogliere in una luce inedita e rivelatrice? Per chi scrive è un’esperienza ciclica, ogni tanto torna, e tutte le volte si realizza lo stesso fenomeno tra l’esaltante e il disturbante: convinto di avere tra le mani una chiave originale per capire la realtà, per un certo tempo non riesco a fare a meno di applicare il nuovo filtro interpretativo ad ogni persona, in ogni situazione e ad ogni piè sospinto. Lasciamo perdere i classici che segnano le generazioni in chiave politica o filosofica, tipo il Manifesto di Marx o Lo scontro delle civiltà di Huntington. Mi riferisco a testi più intimi che non rivoluzionano il mondo ma il modo di percepire...