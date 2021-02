Al Sindacato svizzero dei mass media (SSM) che esclama «Non c’è futuro senza cultura!», preoccupato per i tagli SSR alle reti culturali radiofoniche, il direttore generale Gilles Marchand risponde che l’«impresa radiotelevisiva tenta, in ogni regione linguistica del Paese, di raggiungere due obiettivi: da un lato ampliare il gusto del pubblico per la cultura in tutte le sue forme; dall’altro, trovare la giusta combinazione di vettori per diffonderla». Le citazioni sono tratte da un trafiletto dal titolo «Botta e risposta fra SSM e SSR», apparso su queste colonne lo scorso 5 febbraio. Il problema non riguarda perciò solo le reti radiofoniche, ma anche la loro combinazione con la tv e il web. Che ci siano pubblici da conquistare è innegabile, basti pensare alle preferenze dei giovani e a una...