La storia di oggi inizia su una frontiera diversa. Non quella più vicina a noi ma una sua parente prossima, quella sul limite settentrionale della Svizzera. La cittadina di Kreuzlingen (Turgovia) ha un po’ più di 20 mila abitanti e, come appare ben chiaro osservando la carta geografica, fa parte di un più grande agglomerato urbano che ha come centro l’antica città tedesca di Costanza. Questo è anche il solo punto in cui il territorio della Bundesrepublik si estende su entrambe le rive del Reno al confine svizzero, che corre quindi per qualche chilometro non sul fiume ma in mezzo alle case. Kreuzlingen è inoltre uno dei non molti comuni svizzeri in cui i residenti sono in maggioranza stranieri. Solo il 45% degli abitanti infatti ha la cittadinanza rossocrociata, un altro 30% sono germanici e...