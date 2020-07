Dovremo sorbirci il triste spettacolo di una nuova Commissione parlamentare d’inchiesta (CPI)? Speriamo di no, ma temiamo di sì. La vogliono i deputati della Gestione. Oggi hanno firmato il rapporto che ne chiede l’istituzione. Bene, anzi benissimo hanno fatto i liberali radicali a dissociarsi. La CPI dovrebbe occuparsi del caso dell’ex funzionario del DSS condannato in prima istanza, il 29 gennaio 2019, per coazione sessuale ai danni di una giovane. Pena irrisoria: 120 aliquote. L’accusa aveva chiesto quattro anni di carcere per abusi anche su altre due giovani. La Corte aveva ammesso un solo episodio (per prescrizione e/o irrilevanza penale degli altri). Sconcertante. Ora i deputati vorrebbero indagare sull’Amministrazione cantonale, sospettata di aver fatto poco per evitare l’agire dello...