Il sasso lo aveva lanciato in luglio il consigliere nazionale solettese Kurt Fluri. Il politico PLR aveva detto che le casse malati non avrebbero più dovuto sostenere i costi delle cure ospedaliere di chi, pur potendo, non si fa immunizzare. La sua non è stata un’uscita isolata. Appelli analoghi si sono sentiti anche in altri Paesi (in Italia con la virologa Ilaria Capua) e si sono fatti viepiù ricorrenti con il peggioramento della situazione sanitaria. Negli scorsi giorni, il consigliere di Stato ginevrino Mauro Poggia, responsabile della Sanità, ha rilanciato la provocazione dopo aver constatato che nove ospedalizzati su dieci per COVID-19 non sono vaccinati. Né chi si è vaccinato né tanto meno l’economia, ha detto, intendono farsi carico delle conseguenze di scelte fatte da altri.

Il discorso...