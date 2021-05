Ogni promessa è debito, caro sindaco. Perché ora possiamo ricominciare a chiamarlo così, Mario Branda. Sarà lui, almeno ancora per i prossimi tre anni, a guidare il Municipio di Bellinzona. E per festeggiare la vittoria di ieri dovrà farsi un bagno nel fiume Ticino. Sì, un tuffo dove l’acqua è più blu, che il 61.enne dell’Unità di sinistra farà ben volentieri appena le temperature lo consentiranno, mantenendo la parola data ad un amico durante questa breve ma intensa campagna. Il verdetto delle urne è stato chiaro. Non ci sono state chances per Simone Gianini, l’esponente del PLR che gli aveva lanciato il guanto di sfida, galvanizzato dal risultato - personale (era distaccato di soli 67 voti) e del partito (che ha difeso i tre seggi nella stanza dei bottoni) - ottenuto lo scorso 18 aprile....