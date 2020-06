La pandemia sviluppatasi (COVID-19) è stata sicuramente all’origine, con la chiusura di interi comparti della produzione e dei servizi, di difficoltà economiche e comporterà tra l’altro un pesante aumento dei debiti nei diversi Paesi. In Europa si parla di 2.000 miliardi di euro. Non deve però venir usata quale pretesto per dimenticare la situazione precedente, nascondendo una realtà pregressa basata sul debito già estremamente fragile e che prima o poi avrebbe potuto portare ad una crisi. Alla fine del 2019 il totale dei debiti del mondo viene stimato in 253 mila miliardi di dollari. Cifra che lascia esterrefatti ma che assume maggior significato se consideriamo che rappresenta il 320% del Prodotto interno lordo (PIL).

Non sono da criticare in linea di principio gli interventi finanziari...