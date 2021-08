A pochi giorni dal ventesimo anniversario delle torri gemelle c’è una domanda alla quale dovremmo rispondere. Con sincerità. Come ci saremmo sentiti, noi cittadini delle democrazie occidentali, se gli Stati Uniti non avessero reagito all’aggressione subita l’11 settembre del 2001? L’Afghanistan era il rifugio di Al Qaeda, a differenza dell’Iraq che non aveva armi chimiche (e fu un grave errore invaderlo). Avremmo detto che un’America impaurita si piegava al ricatto del terrorismo islamico, libero di colpire anche noi, forse più di quanto poi non abbia fatto. Un’operazione di polizia internazionale si è però trasformata in una lunga e costosa occupazione, terminata con un’umiliante ritirata. Il G7 di ieri è solo un tentativo di organizzarla nei tempi, riducendo il peso politico e morale della...