La cronaca ha ripreso a correre. Il periodo di sosta forzata a causa del coronavirus che aveva bloccato nelle rispettive abitazioni gran parte della popolazione (con le eccezioni del caso) è terminato e, adagio adagio, la vita è ripresa anche in quei settori su cui, per svariate settimane, era calato il sipario. La gente, in modo prudente (almeno così l’autorità spera che sia e vigila al riguardo), ha ricominciato a frequentare luoghi pubblici prima sbarrati. Ha ricominciato, inoltre, a recarsi all’estero. L’autorità controlla, cercando, fra l’altro, anche di far mantenere le distanze fra i cittadini al fine di evitare contatti che potrebbero rivelarsi pericolosi. Tutto è ripartito in modo diverso, con percorsi obbligati all’interno di esercizi pubblici e no, con più attenzioni e precauzioni...