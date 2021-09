Lo sbigottimento è duplice. Come la gravità dei fatti. Perpetrati e poi alimentati durante l’ennesimo weekend nero del calcio regionale. C’è chi parla di vergogna. Non ha tutti i torti. Difficile, d’altronde, etichettare diversamente quanto accaduto tra US Semine e FC Locarno. Una partita di Terza Lega, già. Ripetiamo: Terza Lega. Teatro di pugni, calci, insulti e minacce. Altro che agonismo. Altro che sentito scontro al vertice. Di cosa stiamo parlando, se non di inciviltà?

Eppure, dicevamo, le violenze gratuite e ingiustificabili alle quali si è assistito in campo non rappresentano l’unica cattiva notizia. A lasciare allibiti è altresì il corollario di addebiti, contraccuse e fragilissime tesi di difesa che non hanno mancato di intasare i social media. Assunzioni di responsabilità? Scuse...