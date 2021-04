Si sta avvicinando il momento della verità per l’accordo quadro istituzionale con l’Unione europea. Oggi il Consiglio federale dovrebbe decidere chi accompagnerà la settimana prossima a Bruxelles il presidente della Confederazione Guy Parmelin, per quello che ha tutta l’aria di essere l’ultimo tentativo per salvare un’intesa ormai da tempo sul letto di morte. La prognosi è negativa, perché ad oggi continuano a non sussistere le condizioni per trovare una via d’uscita. Il dossier langue da più di due anni e nessuno dei punti problematici emersi sin dal principio sembra essere stato risolto. La Svizzera ha voluto, giustamente, seguire i suoi tempi, sospendendo i colloqui con Bruxelles fino a dopo la votazione sull’iniziativa contro la libera circolazione. Ha anche cambiato capo negoziatore e...