Forse a qualcuno ieri, per un istante, sarà sceso un brivido lungo la schiena nel leggere il titolo della notizia d’apertura sul portale web del FC Lugano. «Accordo raggiunto con l’acquirente americano». Un tantino simile, quantomeno nella forma, a quel «Raggiunto un accordo per la cessione della maggioranza del pacchetto azionario» pubblicato lo scorso 27 maggio, in occasione del primo tentativo di passaggio di proprietà. Allora, con De Souza e associati, Angelo Renzetti – per sua stessa ammissione – si lanciò in un salto nel buio. Il cui epilogo, inutile ricordarlo, fu disastroso.

Le similitudini tra le due situazioni, invero, sembrerebbero però fermarsi qui. Sì, perché la cessione «atto secondo» – ormai giunta, su per giù, allo stesso stadio della precedente - questa volta vede coinvolti...