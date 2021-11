A Glasgow in occasione della COP26, la 26. Conferenza dell’ONU sul cambiamento climatico, i riflettori sono puntati su due distinti gruppi. Da un lato e in bella vista vi sono i rappresentanti ufficiali della comunità internazionale: capi di Stato e di Governo, ministri dell’Ambiente e via dicendo. Dall’altro, un po’ più in ombra, ma ben decisi a far sentire la propria voce, vi sono i giovani seguaci di Greta Thunberg e altri ambientalisti insoddisfatti da come i leader mondiali hanno finora affrontato l’emergenza climatica. Scenari non nuovi quelli che dalla nota città scozzese rimbalzano sugli schermi dei nostri televisori, tablet o cellulari.

È infatti dal 1992, in occasione del summit della Terra tenutosi a Rio de Janeiro, che la comunità internazionale si riunisce con cadenza regolare...