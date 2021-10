Zitto, zitto, l’Ambrì Piotta si sta accomodando sempre più saldamente nella parte nobile della classifica del campionato. La media punti a partita (1.50) – ai tempi dei playoff a otto squadre – garantiva l’accesso ai giochi per il titolo. E gli attuali otto punti di vantaggio sul Berna consentono di lavorare con serenità, senza l’assillo della vittoria ad ogni costo. I biancoblù, sia a livello di prestazioni che di risultati sembrano insomma aver trovato quella continuità indispensabile per raggiungere l’obiettivo stagionale, ovvero la qualificazione ai pre-playoff. La squadra di Luca Cereda ha vinto cinque delle ultime dieci partite disputate e in questo lasso di tempo solo una volta – nello scorso weekend contro ZSC Lions e Friburgo – è stata battuto due volte di fila. A guardare i numeri,...