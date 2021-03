Passa dall’Hallenstadion l’ultimo treno per i pre-playoff. Le sensazioni e soprattutto la matematica dicono però che acciuffarlo, per l’Ambrì Piotta, sarebbe un mezzo miracolo. Pazienza, capita, in fondo di solo sport si tratta. Ci sono sempre un primo e un ultimo, in una classifica. E anche un penultimo. Poteva andare peggio: se ai playoff prendessero parte le prime otto - come in epoca pre-pandemica - i biancoblù sarebbero fuori dal giro da un pezzo. E invece, sulla carta, sono ancora lì a giocarsi un posto nel post-season. Ed allora no, nessuno si è mai permesso di dare per morto - che brutta parola - l’Ambrì Piotta. Perché, poi, darlo per morto? Qui si tratta solo di analizzare e commentare risultati e prestazioni in una stagione fin qui avarissima di soddisfazioni.

Si potrebbe affermare...