Inizia una nuova era, in Leventina, legata all’inaugurazione della nuova pista. Un progetto che dovrà permettere all’Ambrì Piotta – nelle intenzioni della dirigenza biancoblù – di compiere un deciso passo in avanti a livello di disponibilità finanziarie e di diventare pure più attrattivo in ottica puramente sportiva. La nostalgia per ciò che ha rappresentato la Valascia ha già lasciato il posto ad un rinnovato entusiasmo, che ha contagiato non solo i tifosi – la campagna abbonamenti sta procedendo nel migliore dei modi – ma anche lo stesso club. Ecco allora che il direttore sportivo Paolo Duca – quasi a voler inaugurare in grande stile il nuovo impianto – ha portato avanti una campagna acquisti che non è esagerato definire faraonica, per una società come quella leventinese. I colpi di mercato...