Siamo in piena estate e tante cose da fare sonnecchiano in attesa che arrivi settembre e si ripresentino sotto un’altra luce. È la luce autunnale in cui assieme alla scuola tutto riprende, compresi i problemi che si erano messi un po’ in disparte. Tutto ciò che per un paio di mesi si è fermato, a settembre riprova a decollare. A partire dall’aeroporto di Lugano che dovrà uscire dal pantano in cui si ritrova, in omaggio ai tanti interessati a una struttura invero molto appetibile, che qualche “progressista illuminato” immaginava trasformata in campo di patate. Poi c’è il tram-treno, che ha animato un pochino l’estate con il suo bando mal fatto, ma che ormai è partito e non potrà certo fermarsi. Mentre il Polo sportivo e degli eventi si fermerà in novembre se non riuscirà a passare lo scoglio...