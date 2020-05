La cronaca della lotta in Italia contro la pandemia della COVID-19 non sarebbe completa se non si tenesse conto di qualcosa di cui giornali e telegiornali parlano relativamente poco: ossia di tutte le iniziative spontanee sorte per rimediare rapidamente alle lacune delle politiche pubbliche. Secondo il sito Italianonprofit.it, a ieri si contavano 943 diverse iniziative, finanziate da donazioni di aziende e di singoli cittadini per un valore complessivo di 745, 98 milioni di euro.

Per dare un’idea dell’ispirazione e dei modi di queste iniziative vale la pena di raccontare a titolo di esempio la storia di SOS Varese Aiuta, un’associazione fondata e animata da Claudio Colombo, un imprenditore di Gavirate (Varese). Non appena scoppiata la pandemia, Colombo aveva cercato di acquistare anche all’estero...